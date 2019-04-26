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Україна готова запропонувати логістичний коридор з Китаю до ЄС

Україна готова запропонувати логістичний коридор з Китаю до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою і готова запропонувати транспортні маршрути українською територією для сполучення Китаю з країнами Європи. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час другого міжнародного форуму "Один пояс, один шлях" напередодні у Пекіні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.

"Як вам така ідея: створити через Україну логістичний коридор Китай-Україна-ЄС? Сьогодні (25 квітня - ред.) на другому міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" у Китаї про це говорив Степан Кубів", - відзначили у МЕРТ у Facebook.

Зі слів Кубіва, "Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою. Найкращий підхід до подальшої розбудови китайського експресу до Європи, про який говорить уряд КНР, – це створення маршрутів через Україну".

"Ми пропонуємо китайським колегам спільний проектний портфель: розвиток портової інфраструктури, об’єктів альтернативної енергетики, будівництво автомобільних доріг та мостів, розвиток об’єктів залізниці та аеропортів, високі технології, співпрацю в аерокосмічній сфері, переробку агропродукції", - наголосив перший віце-прем'єр.

Він додав, що китайські спеціалісти провели консультації з українськими колегами щодо участі України та КНР у розбудові Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту, що забезпечить доставлення вантажів із Китаю до країн ЄС.

"Україна готова запропонувати вигідні транспортні маршрути територією України для сполучення Китаю з країнами Європи, а ще налагодити кооперацію між підприємствами України і Китаю з подальшою реалізацією продукції на ринках ЄС. Ми також готові розвивати співробітництво з модернізації української промисловості та створювати спільні виробничі потужності. Фактично, йдеться про створення підвалин для розбудови торговельного та промислового коридору Китай-Україна-ЄС", - зазначив Кубів.

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У МЕРТ додали, що партнерські відносини між Україною та Китаєм динамічно розвиваються. Тільки у 2018 році обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Китаєм зріс на 27,3% та становив майже 10,1 млрд дол. Цього року тенденція також позитивна – за січень-лютий 2019 року товарообіг продовжив зростати і уже досяг 1,6 млрд дол., тобто зріс на 36,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

"Один пояс і один шлях" - глобальна ініціатива уряду Китаю щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної співпраці. У межах ініціативи розбудовується найбільш масштабний транспортно-логістичний проект ХХІ століття, який поєднає Китай та країни Західної Європи. У розвиток країн уздовж Нового Шовкового шляху Китай планує до 2020 року інвестувати 800 млрд дол.

Нагадаємо, Італія першою з країн G7 приєдналася до нового Шовковому шляху Китаю.

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