Україна готова запропонувати логістичний коридор з Китаю до ЄС

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна є стратегічно важливим логістичним вузлом між Азією та Європою і готова запропонувати транспортні маршрути українською територією для сполучення Китаю з країнами Європи. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час другого міжнародного форуму "Один пояс, один шлях" напередодні у Пекіні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.