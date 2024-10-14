Україною прокотилась хвиля "замінувань". Псевдомінери звинувачують в усьому українських журналісток, які розслідували діяльність спецслужб рф

В понеділок, 14 жовтня, Україною прокотилась хвиля псевдомінувань - невідомі надіслали листи про "замінування" будівель держустанов, шкіл, різних соціальних закладів та навіть окремих медіа. У листі з погрозами, який розіслали сотням організацій, згадуються журналістки Радіо Свобода, яких і просять вважати "винними" за підриви, які нібито готуються. Про це розповіли у редакції "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що 14 жовтня органи влади, школи, бізнес-центри, готелі, редакції (в тому числі Радіо Свобода), посольства та інші об’єкти та відомства по всій Україні масово отримали лист з повідомленням про "загрозу терористичного акту" та "замінування".

Лист підписав невідомий, який назвав себе представником "терористичної групи". Журналісти відзначили, що група має однакову назву з один з Telegram-каналів антиукраїнського спрямування, в якому поширюються заклики палити авто українських військових та переслідувати військовослужбовців ТЦК.

У листі з погрозами, який розіслали сотням організацій, згадуються журналістки Радіо Свобода Ірина Сисак та Валерія Єгошина, а також фрілансерка Юлія Химерик, на яких відправники "покладають провину" у підривах, які нібито готуються.

МЗС посилює безпеку дипустанов через хвилю повідомлень про замінування

У виданні підкреслили, що нещодавно на платформах Радіо Свобода вийшло розслідування авторства цих журналісток, про те, як російські спецслужби вербують українців (у тому числі неповнолітніх) за гроші для підпалів автомобілів українських військових, в тому числі працівників ТЦК.

На ситуацію вже відреагував і президент Радіо Свобода Стівен Капус. Він наголосив, що редакція готова усіляко співпрацювати з органами влади в їхніх розслідуваннях

Нам відомо, що три наші журналістки згадуються у масово розісланих електронних листах з погрозами про замінування. Ці журналістки нещодавно опублікували розслідування про те, як російські спецслужби вербують підлітків для здійснення підпалів автомобілів українських військових. Ми не можемо пояснити мотивацію цих обурливих погроз. Ми не піддаємося залякуванням і підтримуємо наших журналістів, які продовжуватимуть інформувати українську аудиторію безстрашно та неупереджено - наголосив Капус.

Доповнення

Як з’ясували "Схеми" (Радіо Свобода), особа з такими установчими даними, як у відправника листа з погрозами, проживає в окупованому Росією Криму та має паспорт РФ.

До того ж журналісти визначили, що у у соцмережах групи, яка взяла на себе відповідальність за "масові мінування" – активно розповсюджують повідомлення із закликами палити авто українських військовослужбовців та демонструють результати підпалів.

Також, як виявили журналісти, на початку жовтня представники цієї ж "групи" розіслали повідомлення до низки державних органів України із пропозицією "вбивства за винагороду" топпосадовців органів безпеки та публічних осіб.

Нагадаємо

В понеділок, після 12:00 години почали надходити повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах.

Станом на 19:30 правоохоронці перевірили 60% об'єктів, про які надходили повідомлення про замінування. Всі перевірені повідомлення виявились неправдивими, триває перевірка решти об'єктів.