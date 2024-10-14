По Украине прокатилась волна "заминирований". Псевдоминеры обвиняют во всем украинских журналисток, которые расследовали деятельность спецслужб рф
Киев • УНН
В Украине прошла волна псевдоминирований госучреждений, школ и других объектов. В письмах с угрозами упоминаются журналистки Радио Свобода, которые недавно опубликовали расследование о вербовке россиянами украинцев.
В понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась волна псевдоминирований - неизвестные прислали письма о «минировании» зданий госучреждений, школ, различных социальных учреждений и даже отдельных медиа. В письме с угрозами, которое разослали сотням организаций, упоминаются журналистки Радио Свобода, которых и просят считать «виновными» за якобы готовящиеся подрывы. Об этом рассказали в редакции «Радио Свобода», передает УНН.
Детали
Отмечается, что 14 октября органы власти, школы, бизнес-центры, гостиницы, редакции (в том числе Радио Свобода), посольства и другие объекты и ведомства по всей Украине массово получили письмо с сообщением об «угрозе террористического акта» и «заминировании».
Письмо подписал неизвестный, который назвал себя представителем «террористической группы». Журналисты отметили, что группа имеет одинаковое название с один из Telegram-каналов антиукраинского направления, в котором распространяются призывы жечь авто украинских военных и преследовать военнослужащих ТЦК.
В письме с угрозами, которое разослали сотням организаций, упоминаются журналистки Радио Свобода Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик, на которых отправители «возлагают вину» в якобы готовящихся подрывах.
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В издании подчеркнули, что недавно на платформах Радио Свобода вышло расследование авторства этих журналисток, о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев (в том числе несовершеннолетних) за деньги для поджогов автомобилей украинских военных, в том числе работников ТЦК.
На ситуацию уже отреагировал и президент Радио Свобода Стивен Капус. Он подчеркнул, что редакция готова всячески сотрудничать с органами власти в их расследованиях
Нам известно, что три наши журналистки упоминаются в массово разосланных электронных письмах с угрозами о заминировании. Эти журналистки недавно опубликовали расследование о том, как российские спецслужбы вербуют подростков для осуществления поджогов автомобилей украинских военных. Мы не можем объяснить мотивацию этих возмутительных угроз. Мы не поддаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно
Дополнение
Как выяснили «Схемы» (Радио Свобода), лицо с такими учредительными данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает в оккупированном Россией Крыму и имеет паспорт РФ.
К тому же журналисты определили, что в в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за «массовые минирования» - активно распространяют сообщения с призывами жечь авто украинских военнослужащих и демонстрируют результаты поджогов.
Также, как обнаружили журналисты, в начале октября представители этой же «группы» разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением «убийства за вознаграждение» топ-чиновников органов безопасности и публичных лиц.
Напомним,
В понедельник, после 12:00 часов начали поступать сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах.
По состоянию на 19:30 правоохранители проверили 60% объектов, о которых поступали сообщения о заминировании. Все проверенные сообщения оказались ложными, продолжается проверка остальных объектов.