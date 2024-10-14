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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Украине прокатилась волна "заминирований". Псевдоминеры обвиняют во всем украинских журналисток, которые расследовали деятельность спецслужб рф

По Украине прокатилась волна "заминирований". Псевдоминеры обвиняют во всем украинских журналисток, которые расследовали деятельность спецслужб рф

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 18:04  •  5995 просмотра

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В Украине прошла волна псевдоминирований госучреждений, школ и других объектов. В письмах с угрозами упоминаются журналистки Радио Свобода, которые недавно опубликовали расследование о вербовке россиянами украинцев.

В понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась волна псевдоминирований - неизвестные прислали письма о «минировании» зданий госучреждений, школ, различных социальных учреждений и даже отдельных медиа. В письме с угрозами, которое разослали сотням организаций, упоминаются журналистки Радио Свобода, которых и просят считать «виновными» за якобы готовящиеся подрывы. Об этом рассказали в редакции «Радио Свобода», передает УНН.

Детали

Отмечается, что 14 октября органы власти, школы, бизнес-центры, гостиницы, редакции (в том числе Радио Свобода), посольства и другие объекты и ведомства по всей Украине массово получили письмо с сообщением об «угрозе террористического акта» и «заминировании».

Письмо подписал неизвестный, который назвал себя представителем «террористической группы». Журналисты отметили, что группа имеет одинаковое название с один из Telegram-каналов антиукраинского направления, в котором распространяются призывы жечь авто украинских военных и преследовать военнослужащих ТЦК. 

В письме с угрозами, которое разослали сотням организаций, упоминаются журналистки Радио Свобода Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик, на которых отправители «возлагают вину» в якобы готовящихся подрывах.

МИД усиливает безопасность дипучреждений из-за волны сообщений о минировании14 октября 2024, 14:59 • 10699 просмотров

В издании подчеркнули, что недавно на платформах Радио Свобода вышло расследование авторства этих журналисток, о том, как российские спецслужбы вербуют украинцев (в том числе несовершеннолетних) за деньги для поджогов автомобилей украинских военных, в том числе работников ТЦК.

На ситуацию уже отреагировал и президент Радио Свобода Стивен Капус. Он подчеркнул, что редакция готова всячески сотрудничать с органами власти в их расследованиях

Нам известно, что три наши журналистки упоминаются в массово разосланных электронных письмах с угрозами о заминировании. Эти журналистки недавно опубликовали расследование о том, как российские спецслужбы вербуют подростков для осуществления поджогов автомобилей украинских военных. Мы не можем объяснить мотивацию этих возмутительных угроз. Мы не поддаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно

- подчеркнул Капус. 

Дополнение

Как выяснили «Схемы» (Радио Свобода), лицо с такими учредительными данными, как у отправителя письма с угрозами, проживает в оккупированном Россией Крыму и имеет паспорт РФ.

К тому же журналисты определили, что в в соцсетях группы, которая взяла на себя ответственность за «массовые минирования» - активно распространяют сообщения с призывами жечь авто украинских военнослужащих и демонстрируют результаты поджогов.

Также, как обнаружили журналисты, в начале октября представители этой же «группы» разослали сообщения в ряд государственных органов Украины с предложением «убийства за вознаграждение» топ-чиновников органов безопасности и публичных лиц.

Напомним,

В понедельник, после 12:00 часов начали поступать сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах. 

По состоянию на 19:30 правоохранители проверили 60% объектов, о которых поступали сообщения о заминировании. Все проверенные сообщения оказались ложными, продолжается проверка остальных объектов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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