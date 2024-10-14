МИД усиливает безопасность дипучреждений из-за волны сообщений о минировании
Киев • УНН
Более 60 зарубежных дипучреждений Украины получили анонимные письма о заминировании. МИД усиливает меры безопасности и сотрудничает с правоохранителями для проведения проверок.
В связи с «волной» сообщений о минировании зарубежных дипломатических учреждений Украины, Киев усиливает меры безопасности во всех диппредставительствах. об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.
Детали
В понедельник, 14 октября, более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о минировании зданий; это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях
В ведомстве рассказали, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности.
Посольство Украины в Австрии также получило сообщение о "минировании"14 октября 2024, 12:50 • 6851 просмотр
В единичных случаях зарубежным дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок
Массированная волна анонимных сообщений о заминировании никоим образом не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Работа продолжается в штатном режиме, все поставленные задачи продолжают выполняться в полном объеме
Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов.
Напомним,
В понедельник, 14 октября, поступили сообщения о «заминировании» десятков объектов админзданий и учебных заведений по всей Украине. Правоохранители подтвердили информацию о сообщениях в 11 городах.
Национальная полиция Украины проводит проверки объектов после анонимных сообщений о минировании.