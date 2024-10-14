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МЗС посилює безпеку дипустанов через хвилю повідомлень про замінування

Київ • УНН

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Понад 60 закордонних дипустанов України отримали анонімні листи про замінування. МЗС посилює заходи безпеки та співпрацює з правоохоронцями для проведення перевірок.

МЗС посилює безпеку дипустанов через хвилю повідомлень про замінування

У зв'язку з "хвилею"повідомлень щодо замінування закордонних дипломатичних установ України, Київ посилює заходи безпеки у всіх диппредставництвах. про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 14 жовтня, понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель; ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах

- заявили в МЗС. 

 У відомстві розповіли, що дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок.

Посольство України в Австрії також отримало повідомлення про "замінування"14.10.24, 15:50 • 10429 переглядiв

У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок

Масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі

- підкреслюють в Міністерстві закордонних справ України. 

Міністерство закордонних справ України перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів.

Нагадаємо

В понеділок, 14 жовтня, надійшли повідомлення про "замінування" десятків об'єктів адмінбудівель та навчальних закладів по всій Україні. Правоохоронці підтвердили інформацію про повідомлення у 11 містах. 

Національна поліція України проводить перевірки об'єктів після анонімних повідомлень про замінування.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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