УХЛ оголосила кращих трьох гравців місяця турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Українська хокейна ліга продовжила традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги, інформує УНН з посиланням на сайт Ліги.
Кращим воротарем жовтня став представник "Донбасу" Степан Горячевських. У 5 матчах голкіпер відбив 96,1 відсотків кидків, пропускаючи в середньому за гру менше однієї (0,90) шайби.
Володарем нагороди кращому захисникові місяця став гравець "Кременчука" Ілля Бабрусев. У 6 матчах він набрав 7 (2 + 5) очок, видавши серію з 4 поспіль результативних матчів. В іграх проти "Дніпра" - прямого конкурента "городян" - Бабрусев заробив 2 (1 + 1) очки в двох матчах при грі в нерівних складах.
Кращим нападаючим жовтня став форвард "Дніпра" Денис Василенков. У 7 матчах Василенков закинув 7 шайб і віддав 1 передачу при показнику корисності +6. У жовтні нападник відзначився хет-триком у ворота "Донбасу" і дублем проти "Кременчука" - в обох матчах його шайби стали переможними для херсонців.
Автором кращої шайби місяця став нападник "Кременчука" Гліб Бондарук. У матчі проти "Дніпра" форвард підхопив шайбу в своїй зоні, обманними рухами по черзі обіграв двох захисників, і відправив шайбу під пасткою голкіперу херсонців.
Як повідомлялося раніше, ХК "Донбас" був близьким до виходу у Суперфінал Континентального кубку.