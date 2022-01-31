Учасниця STEM is FEM представлятиме Україну на всесвітніх змаганнях з робототехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У березні-квітні у Стамбулі відбудуться всесвітні змагання з робототехніки FIRST Robotics Competition. Єдиною командою, що має змогу представити Україну на заході, є молодіжний колектив із Дніпра – YOVi, передає УНН.
Деталі
Щорічно у змаганнях FRC беруть участь близько 100 000 учасників у складі 5000 команд із 36 країн світу. Минулого року українські YOVi вибороли нагороду у номінації Rookie Game Changer Award. Капітанка команди Марія Калініченко — активна учасниця спільноти STEM is FEM, переможниця модулів “Екологія та енергетика” та “Computer science”, представниця проєкту на публічних заходах, таких як Український Жіночий Конгрес. Дівчина зізнається, без друзів та партнерів команда не змогла б отримати перемогу.
“Ми дякуємо за підтримку нашим партнерам — USAID, Малій академії наук, а особливо навчальному проєкту STEM is FEM та його ініціатору Сергію Токарєву. Це неймовірна ініціатива, що мотивує та надихає на найсміливіші звершення”, — каже Марія.
Серед розробок команди — винаходи, що знайшли визнання у професіоналів, — маска для діагностики коронавірусу, а також робот-тренер для паралімпійців.
Цього року команда виграла грант на участь у змаганнях у розмірі $5000 від самих організаторів. Проте, окрім стартового внеску команді потрібно покрити й інші технічні та організаційні витрати, аби представляти країну на міжнародній арені. Тому діти наразі шукають спонсорів.
“Деталі для робота, інструменти, переліт, зарплата менторам, харчування та мито коштують великих грошей, а саме понад $10 000, тому нам конче потрібна ваша допомога!”, — каже Марія Калініченко.
Якщо ви бажаєте дати змогу Україні гідно виступити на престижних змаганнях, зв’яжіться із командою через e-mail [email protected], або соцмережі у Facebook чи Instagram.