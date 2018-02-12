Убивство у Києві на "Чернігівській": військового взяли під варту

“12 лютого 2018 року Деснянський районний суд м. Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, взято під варту одного із військовослужбовців за контрактом, який 10.02.2018 року о 12.30 знаходячись на зупинці громадського транспорту у м. Києві, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних стосунків наніс ножем удар в область серця цивільній особі”, — зазначили у прес-службі.

У прокуратурі додали, що санкція ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, патрульні затримали чоловіка причетного до вбивства неподалік метро “Чернігівська”.

Пізніше Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що чоловіка убив на зупинці військовий.