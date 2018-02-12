Убийство в Киеве на "Черниговской": военного взяли под стражу

"12 февраля 2018 года Деснянский районный суд г. Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, взят под стражу один из военнослужащих по контракту, который 10.02.2018 года в 12.30 находясь на остановке общественного транспорта в г. Киеве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ножом удар в область сердца гражданскому лицу", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что санкция ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, патрульные задержали мужчину причастного к убийству недалеко от метро "Черниговская".

Позже Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что мужчину убил на остановке военный.