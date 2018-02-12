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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 88957 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100472 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100885 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114096 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Убийство в Киеве на "Черниговской": военного взяли под стражу

Убийство в Киеве на "Черниговской": военного взяли под стражу

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Деснянский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении военнослужащего по контракту, подозреваемого в убийстве мужчины на остановке в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"12 февраля 2018 года Деснянский районный суд г. Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, взят под стражу один из военнослужащих по контракту, который 10.02.2018 года в 12.30 находясь на остановке общественного транспорта в г. Киеве, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес ножом удар в область сердца гражданскому лицу", - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что санкция ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, патрульные задержали мужчину причастного к убийству недалеко от метро "Черниговская".

Позже Главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что мужчину убил на остановке военный.

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