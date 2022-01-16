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У житловому будинку в Чернівцях вибухнув газ, є постраждалий

У житловому будинку в Чернівцях вибухнув газ, є постраждалий

Київ • УНН

 • 18233 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні ввечері к Чернівцях у триповерховому житловому будинку вибухнув газ, внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

Інцидент стався приблизно о 19:10. Як зазначили, у триповерховому житловому будинку на третьому поверсі у квартирі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння.

Як зазначила пресслужба ДСНС, травмувалася одна людина. Окрім того, пошкоджено вікна та двері квартири.

За даними місцевих ЗМІ, вибух стався на вулиці Шептицького, 15, усіх мешканців будинку евакуювали.

Нагадаємо

9 січня під Черніговом на меблевій фабриці стався вибух.

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