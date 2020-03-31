У земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Вже зараз має бути сформована робоча група з підготовки "кримського" розділу до земельного кодексу України з правилами земельних взаємин на звільненому від окупації півострові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Минуло всього кілька годин, як народні депутати України ухвалили законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"… Але вже до того, як ми побачимо цілісний текст… можемо відзначити, що авторами законопроекту, а ними на першому етапі виступили 14 народних депутатів, а десятки їхніх колег додалися при підготовці до другого читання, виписана спеціальна норма, яка регулює питання обігу земель, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", - повідомив Чубаров.
З його слів, водночас, автори законопроекту, як і Верховна Рада України в цілому, ухвалюючи зміни в земельній сфері, абсолютно "проігнорували (не виключено, що свідомо) необхідність відновлення порушених в недавньому минулому майнових прав громадян, не кажучи вже про права кримськотатарського народу - корінного народу Криму".
"Абсолютно правильним буде формування вже зараз робочої групи з підготовки нового - кримського - розділу до земельного кодексу України, в якому детально слід виписати правила земельних взаємин у звільненому від російських окупантів Криму, в основу яких має бути покладено право корінного кримськотатарського народу на свої землі, території і ресурси", - підкреслив голова Меджлісу.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.