У земельному кодексі України має з’явитись новий розділ про Крим - Чубаров

КИЇВ. 31 березня. УНН. Вже зараз має бути сформована робоча група з підготовки "кримського" розділу до земельного кодексу України з правилами земельних взаємин на звільненому від окупації півострові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.