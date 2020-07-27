У Зеленського розповіли про проблеми з сайтом Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Проблема з доступом до офіційного сайту Президента України та сайту Електронних петицій, за даними Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, виникла внаслідок аварійної ситуації з електропостачанням. Про це УНН повідомили в пресслужбі Глави держави.
“27 липня, об 11:31 фахівцями Департаменту ІТ зафіксована відсутність доступу до офіційного сайту Президента України та сайту Електронних петицій, які розміщено на технічній площадці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації... За інформацію від відповідальної особи ДССЗЗІ, проблема виникла внаслідок аварійної ситуації з електропостачанням”, — зазначили в пресслужбі.
Так, повідомляється, що станом на 15:40 за київським часом, зовнішній доступ до офіційного сайту Президента України та сайту Електронних петицій поновлено не було.
“Департамент ІТ Офісу Президента не отримав від ДССЗЗІ інформації щодо прогнозного часу відновлення доступності сайтів”, — додали у Президента.
Зауважимо, що станом на 17:15 доступ до сайту Глави держави був.
Нагадаємо, близько 15:30 у понеділок до сайту Офісу Президента України неможливо було отримати доступ.