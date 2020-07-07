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У "Європейській Солідарності" проти відновлення імпорту електроенергії з Росії

У "Європейській Солідарності" проти відновлення імпорту електроенергії з Росії

Київ • УНН

 • 11904 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Фракція "Європейська Солідарність" не голосуватиме за відновлення імпорту електроенергії з РФ. Про це у коментарі УНН розповів член фракції, народний депутат Михайло Бондар.

Зазначимо, що відновити імпорт російської електроенергії в Україну запропонував народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанін.

Так, Жупанін подав до парламенту законопроект №3657-1 як альтернативу до урядового.

Адже урядовий законопроект прямо забороняє імпортувати електроенергію в Україну з РФ та Білорусі.

"Ми будемо підтримувати урядовий законопроект, тому що ми проти відновлення імпорту електроенергії з інших країн, в тому числі з РФ. Будемо робити все можливе, аби Рада не проголосувала за альтернативний законопроект", - каже Бондар.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року - після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. Додамо, що у пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус - голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був їх ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов'язана з Ігорем Коломойським.

Як восени минулого року, так і тепер депутати "Європейській Солідарності" категорично проти торгівлі із країною-агресором, каже Бондар.

"Коли протягнули поправку Геруса і дозволили імпорт електроенергії з РФ та Білорусі - одразу ж різні депутати нашої фракції почали вносити у ВР законопроекти. З метою "збити" цю поправку і повернути закон "Про ринок електроенергії" до попередньої редакції. Це ж саме ми робитимемо і тепер", - наголосив він.

Українські Національні Новини

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