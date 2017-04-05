У Європарламенті почались дебати щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Європейському парламенті розпочались дебати щодо визначення позиції Євросоюзу щодо виходу Великої Британії з ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення Європейського парламенту в Twitter.
“Євродепутати обговорюють позицію парламенту на переговорах щодо Brexit. Їхнє схвалення буде необхідне для будь-якої угоди”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підписала лист, який офіційно починає процедуру виходу Британії з ЄС — Brexit.
Як повідомляв УНН, 29 березня президенту Євроради Дональду Туску вручили офіційний лист щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit).