В Европарламенте начались дебаты по Brexit

“Евродепутаты обсуждают позицию парламента на переговорах по Brexit. Их одобрение будет необходимо для любой сделки”, — говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.

Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).