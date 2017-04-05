В Европарламенте начались дебаты по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Европейском парламенте начались дебаты по определению позиции Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС, передает УНН со ссылкой на сообщение Европейского парламента в Twitter.
“Евродепутаты обсуждают позицию парламента на переговорах по Brexit. Их одобрение будет необходимо для любой сделки”, — говорится в сообщении.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, официально начинает процедуру выхода Британии из ЕС — Brexit.
Как сообщал УНН, 29 марта президенту Евросовета Дональда Туска вручили официальное письмо о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).