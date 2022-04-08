У ЄС заморозили активів російських та білоруських олігархів на майже 30 млрд євро

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"Майже 30 мільярдів євро активів наразі заморожені", - сказано у повідомленні.

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Як зазначається, однією з цілей робочої групи у Брюсселі є дослідження зв’язків між активами, що належать особам, які перебувають під санкціями ЄС, та злочинною діяльністю.

"У цьому контексті спеціальна група звернулася до всіх держав-членів з проханням поділитися інформацією про активи, які наразі заморожені в їхніх відповідних юрисдикціях. Поки робота триває, а держави-члени все ще збирають та надають інформацію: наразі більше ніж половина держав-членів повідомили Єврокомісії про заходи, вжиті для заморожування активів. Вони повідомили про заморожені активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи такі активи, як човни, гелікоптери, нерухомість та твори мистецтва, на суму майже 6,7 млрд євро. Крім того, заблоковано близько 196 млрд євро транзакцій", - йдеться у повідомленні.