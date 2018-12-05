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У ЄС схвалили санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Посли Європейського Союзу на засіданні в середу схвалили санкції проти дев'яти осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

У ЄС схвалили санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ

"Посли ЄС вирішили ввести санкції стосовно 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС затвердять рішення 10 грудня", - повідомив він.

При цьому Йозвяк не уточнив імен осіб, які потрапили під санкції.

Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.

У той же час США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.

Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 грудня 2018 р.

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