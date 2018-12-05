У ЄС схвалили санкції проти 9 осіб за "вибори" на Донбасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Посли Європейського Союзу на засіданні в середу схвалили санкції проти дев'яти осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.
"Посли ЄС вирішили ввести санкції стосовно 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" на сході України в листопаді. Міністри закордонних справ країн ЄС затвердять рішення 10 грудня", - повідомив він.
При цьому Йозвяк не уточнив імен осіб, які потрапили під санкції.
Раніше у ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнають, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
У той же час США після "виборів" в ОРДЛО також нагадали Росії про санкції.
Додамо, фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.
EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 грудня 2018 р.