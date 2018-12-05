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В ЕС одобрили санкции против 9 человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

Киев • УНН

 • 9332 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Послы Европейского Союза на заседании в среду одобрили санкции против девяти человек, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

В ЕС одобрили санкции против 9 человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

"Послы ЕС решили ввести санкции в отношении 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят решение 10 декабря", - сообщил он.

При этом Йозвяк не уточнил имен лиц, попавших под санкции.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 грудня 2018 р.

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