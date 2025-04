В ЕС одобрили санкции против 9 человек за "выборы" на Донбассе - СМИ

"Послы ЕС решили ввести санкции в отношении 9 человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят решение 10 декабря", - сообщил он.

При этом Йозвяк не уточнил имен лиц, попавших под санкции.

Ранее в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.

В то же время США после "выборов" в ОРДЛО также напомнили России о санкциях.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 грудня 2018 р.