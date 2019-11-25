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У WADA рекомендують відсторонити Росію від участі в змаганнях на чотири роки - NYT

У WADA рекомендують відсторонити Росію від участі в змаганнях на чотири роки - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Група експертів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендувала заборонити Росії брати участь у всіх міжнародних змаганнях протягом чотирьох років і ввести нові обмеження для російських спортсменів і команд на Олімпіаді в Токіо в наступному році. Про це пише видання New York Times, передає УНН.

Так, повідомляється, що один з ключових комітетів WADA - Комітет по відповідності - рекомендував ввести чотирирічну заборону на глобальні види спорту щодо Росії за порушення антидопінгових правил, в результаті чого російські спортсмени і команди можуть бути відсторонені від участі не тільки в Олімпійських іграх в Токіо в наступному році, але і в низці інших великих змагань.

Згідно з рекомендаціями, російські спортсмени змагатимуться на других Олімпійських іграх поспіль в нейтральній формі і отримувати будь-які завойовані медалі без підняття державного прапора або музики гімну.

Пропоновані покарання були включені в звіт, підготовлений комітетом WADA на чолі з британським адвокатом Джонатаном Тейлором. Його колегія протягом декількох років розслідує дотримання Росією глобальних антидопінгових правил після більш раннього скандалу. Серед зроблених висновків - те, що Росія навмисно маніпулювала базою даних результатів випробувань, переданої WADA в рамках врегулювання більш раннього допінгового розслідування, щоб приховати невдалі тести на допінг російськими спортсменами.

Крім того, повідомляється, що пропоновані штрафи позначаться на російських видах спорту далеко за межами Олімпіади. За словами джерел видання, які бачили доповідь, рекомендації закликають до того, щоб керівні органи, які підписали Кодекс WADA, - група, до складу якої, зокрема, Міжнародна федерація футболу (FIFA), організатор чемпіонату світу 2022 року в Катарі, - заборонили Росії брати участь у всіх міжнародних змаганнях протягом чотирьох років.

У доповіді також міститься заклик заборонити російським державним чиновникам відвідувати спортивні заходи, а також заборонити країні проводити спортивні заходи протягом чотирьох років або навіть подавати заявки на їх проведення.

Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня, коли рада WADA збереться в Парижі. Очікується, що вона погодиться з рекомендаціямі, пише видання. Будь-яке рішення WADA може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді.

Як повідомляв УНН, раніше комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому позбавити статусу відповідності Російське антидопінгове агентство (РУСАДА).

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