У ВООЗ назвали країну, яка перешкоджає вивченню походження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Останнє розслідування походження COVID-19, проведене ВООЗ, не дало очікуваних результатів в основному тому, що вченим недоступні дані з Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Як зазначається, засекреченість інформації від уряду країни стала сильним ударом по їх багаторічним зусиллям з визначення причин пандемії.
У звіті групи експертів ВООЗ йдеться, що всі наявні дані показують, що COVID-19 походить від тварин, ймовірно, від кажанів і походить ймовірно з Китаю. Відсутність даних з Китаю позбавило вчених можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.
ВООЗ також заявляє, що звіт присвячений розробці методів дослідження походження інших спалахів.
Повідомляється, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус двічі звертався до уряду Китаю за додатковою інформацією, але отримував формальні і неповні відповіді.
Нагадаємо
Міністр охорони здоров'я Ірану заявив, що країна відзначила свій перший день, після більш ніж дворічної пандемії, без жодної смерті від COVID-19, назвавши це важливою віхою для країни, в якій тривалий час була найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус у світі.