У Вінниці відкрили перший у світі пам'ятник Любомиру Гузару
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сьогодні, 9 жовтня 2021 року, у Вінниці відкрили перший у світі пам’ятник Блаженнішому Патріарху Любомиру. Про це пише УНН з посиланням на Київську Архиєпархію УГКЦ в Facebook.
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"Сьогодні, 9 жовтня 2021 року Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав у Вінниці відкрив перший у світі пам’ятник Блаженнішому Патріарху Любомиру", - йдеться у повідомленні.
З цієї нагоди, як вказано, літургію у храмі парафії Покрови Пресвятої Богородиці у Вінниці очолив Блаженніший Святослав. Участь у святкуваннях взяв Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.
Доповнення
Пам'ятник на повний зріст, виготовлений з бронзи. Блаженніший Любомир Гузар одягнений у камізельку поверх підрясника.
Поряд із ним стоїть колона, на якій розташована патріарша митра та видніється архиєрейський герб і напис "Бути Людиною".
Встановлення пам'ятника Блаженнішому Любомиру Гузару ініціювала Вінницька громада УГКЦ, яка провела не один збір пожертв на цю потребу. Авторами пам'ятника, за повідомленнями, є два українських скульптори: Борис Крилов та Олесь Сидорук.