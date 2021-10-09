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В Виннице открыли первый в мире памятник Любомиру Гузару

В Виннице открыли первый в мире памятник Любомиру Гузару

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Сегодня, 9 октября 2021 года, в Виннице открыли первый в мире памятник Блаженнейшему Патриарху Любомиру. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевской архиепархии УГКЦ в Facebook.

Цитата:

"Сегодня, 9 октября 2021 года, Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в Виннице открыл первый в мире памятник Блаженнейшему Патриарху Любомиру", - говорится в сообщении.

По этому случаю, как указано, литургию в храме прихода Покрова Пресвятой Богородицы в Виннице возглавил Блаженнейший Святослав. Участие в торжествах принял Апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Дополнение

Памятник в полный рост, изготовленный из бронзы. Блаженнейший Любомир Гузар одет в жилетку поверх подрясника.

Рядом с ним стоит колонна, на которой расположена патриаршая митра и виднеется архиерейский герб и надпись "Быть Человеком".

Установка памятника БлаженнейшемкуЛюбомиру Гузару инициировала Винницкая община УГКЦ, которая провела не один сбор пожертвований на эту потребность. Авторами памятника, по сообщениям, являются два украинских скульптора Борис Крылов и Олесь Сидорук.

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