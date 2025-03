У Туреччині заявили про встановлення ймовірного місцеперебування нападника в Стамбулі

“Віце-прем’єр Туреччини Вейсі Кайнак повідомляє, що службовці встановили ймовірні зв’язки і місцеперебування нападника в нічному клубі Стамбула”, — йдеться у повідомленні.

Turkish deputy prime minister Veysi Kaynak says officials have established possible links and locations of the Istanbul nightclub attacker

— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 5 января 2017 г.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня невідомий відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті 39 людей загинули близько 70 отримали поранення.

Як повідомляв УНН, у міністерстві закордонних справ Туреччини заявили про встановлення особи нападника на нічний клуб в Стамбулі.

Раніше повідомлялося про затримання п'яти осіб, пов'язаних з угрупованням "Ісламська держава" у зв'язку з нападом на клуб.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в заяві, розміщеній у Twitter. Угруповання заявило про перший великий теракт у 2017 році.

Нагадаємо, раніше турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі.