В Турции заявили об установлении вероятного местонахождения нападавшего в Стамбуле

"Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак сообщает, что служащие установили предполагаемые связи и местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли около 70 получили ранения.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Турции заявили об установлении личности нападавшего на ночной клуб в Стамбуле.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек, связанных с группировкой "Исламское государство" в связи с нападением на клуб.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном в Twitter. Группировка заявило про первый крупный теракт в 2017 году.

Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек подозреваемых в теракте в Стамбуле.