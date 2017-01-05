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В Турции заявили об установлении вероятного местонахождения нападавшего в Стамбуле

В Турции заявили об установлении вероятного местонахождения нападавшего в Стамбуле

Киев • УНН

 • 7064 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак заявил об установлении вероятного местонахождения нападавшего в стамбульском клубе. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

"Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак сообщает, что служащие установили предполагаемые связи и местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула", - говорится в сообщении.

Turkish deputy prime minister Veysi Kaynak says officials have established possible links and locations of the Istanbul nightclub attacker

- Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 5 января 2017 г.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли около 70 получили ранения.

Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Турции заявили об установлении личности нападавшего на ночной клуб в Стамбуле.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек, связанных с группировкой "Исламское государство" в связи с нападением на клуб.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном в Twitter. Группировка заявило про первый крупный теракт в 2017 году.

Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек подозреваемых в теракте в Стамбуле.

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