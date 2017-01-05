В Турции заявили об установлении вероятного местонахождения нападавшего в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак заявил об установлении вероятного местонахождения нападавшего в стамбульском клубе. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
"Вице-премьер Турции Вэйси Кайнак сообщает, что служащие установили предполагаемые связи и местонахождение нападавшего в ночном клубе Стамбула", - говорится в сообщении.
Turkish deputy prime minister Veysi Kaynak says officials have established possible links and locations of the Istanbul nightclub attacker- Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 5 января 2017 г.
Напомним, в ночь на 1 января неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе. В результате 39 человек погибли около 70 получили ранения.
Как сообщал УНН, в министерстве иностранных дел Турции заявили об установлении личности нападавшего на ночной клуб в Стамбуле.
Ранее сообщалось о задержании пяти человек, связанных с группировкой "Исламское государство" в связи с нападением на клуб.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в заявлении, размещенном в Twitter. Группировка заявило про первый крупный теракт в 2017 году.
Напомним, ранее турецкие правоохранители задержали 14 человек подозреваемых в теракте в Стамбуле.