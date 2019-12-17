У Туреччині українського дипломата визнали послом року
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Туреччині українського дипломата Андрія Сибігу визнали послом року за версією Buhara Medya, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Туреччині.
"Пишаємося нашим Послом Андрієм Сибігою, якого було визнано Послом року за версією Buhara Medya. Ця нагорода - це визнання важливості українсько-турецьких відносин та значної роботи українсько-турецьких дипломатичних команд. Вітаємо!" - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у 2018 році понад мільйон українців відвідали Туреччину.