У центрі Києва через спалення сміття загорілось офісне приміщення
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У центрі Києва сталося загорання сміття, внаслідок чого вогонь перекинувся на вікна офісного приміщення. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві.
"На Лесі Українки 26 горіло офісне приміщення. Поруч горіло сміття і перейшло на вікна цього цокольного приміщення підвалу. Постраждалих немає", - зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві на вулиці Івана Мазепи горів балкон у багатоповерховому будинку.