У центральній частині Японії стався новий землетрус магнітудою 5,5
Київ • УНН
Центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,5; загрози цунамі немає, але очікуються підземні поштовхи. У регіоні зафіксовано понад 300 підземних поштовхів, нещодавні з яких призвели до людських жертв і руйнувань.
Ще один сильний афтершоковий землетрус стався в центральній частині Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, магнітуда становила 5,5. Про це пише Кyodo, передає УНН.
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Загроза цунамі не оголошувалась.
Відомо, що у Японії з понеділка сталося вже понад 300 землетрусів різної сили, магнітуда найпотужнішого з них становила 7,6. Загроза цунамі для західного узбережжя країни зберігалася понад 20 годин.
Землетрус став найпотужнішим для цієї частини Японії з 1885 року. Сейсмологи попереджають, що афтершокові поштовхи триватимуть у цьому регіоні близько тижня, є небезпека нових потужних землетрусів магнітудою понад 7.
Місцевих жителів закликають дотримуватися максимальної пильності та стежити за офіційними повідомленнями екстрених служб та влади.
За останніми даними, внаслідок серії землетрусів у Японії загинули принаймні 64 людини, понад 100 постраждали. Землетруси спричинили масштабні руйнування у префектурі Ісікава.
В Японії стався сильний землетрус: оголошено попередження про цунамі, висота якого може досягти 5 метрів01.01.24, 11:57 • 29004 перегляди