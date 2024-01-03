У центральній частині Японії стався новий землетрус магнітудою 5,5

Ще один сильний афтершоковий землетрус стався в центральній частині Японії. За даними національного метеорологічного управління країни, магнітуда становила 5,5. Про це пише Кyodo, передає УНН.

Деталі

Загроза цунамі не оголошувалась.

Відомо, що у Японії з понеділка сталося вже понад 300 землетрусів різної сили, магнітуда найпотужнішого з них становила 7,6. Загроза цунамі для західного узбережжя країни зберігалася понад 20 годин.

Землетрус став найпотужнішим для цієї частини Японії з 1885 року. Сейсмологи попереджають, що афтершокові поштовхи триватимуть у цьому регіоні близько тижня, є небезпека нових потужних землетрусів магнітудою понад 7.

Місцевих жителів закликають дотримуватися максимальної пильності та стежити за офіційними повідомленнями екстрених служб та влади.

За останніми даними, внаслідок серії землетрусів у Японії загинули принаймні 64 людини, понад 100 постраждали. Землетруси спричинили масштабні руйнування у префектурі Ісікава.

В Японії стався сильний землетрус: оголошено попередження про цунамі, висота якого може досягти 5 метрів