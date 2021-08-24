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У світі коронавірусом інфікувалися понад 213,3 млн людей

У світі коронавірусом інфікувалися понад 213,3 млн людей

Київ • УНН

 • 14040 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі на COVID-19 захворіло вже майже 213,3 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 213,306,472 людини, з них одужало 190,855,688 осіб. Кількість померлих зросла до 4,453,755.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (38,814,596), Індія (32,460,328), Бразилія (20,583,994), Росія (6,766,541), Франція (6,624,777), Велика Британія (6,524,581), Туреччина (6,234,520) та Аргентина (5,139,966).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (646,667), Бразилії (574,944) та Індії (435,050).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 201 433 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 474  — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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