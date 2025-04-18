У Сумах росіяни атакували хлібозавод дронами: загинув водій, поранено працівницю

Російські війська вранці здійснили атаку безпілотниками на хлібозавод у Сумах, відомо про загиблого водія та одну постраждалу працівницю, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

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За даними слідства, 18 квітня 2025 року близько 05:00 год ворог 3-ма БпЛА типу "Герань-2" атакував підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області.

Унаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію, 55-річна працівниця підприємства отримала поранення.

Пошкоджено приміщення хлібозаводу, транспортні засоби.

Голова Сумської РВА Михайло Мельник уточнив у Facebook, що "пошкоджене виробництво пасок".



Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Сумах пролунали вибухи: є загиблий та постраждалі внаслідок атаки БпЛА