В Сумах россияне атаковали хлебозавод дронами: погиб водитель, ранена сотрудница
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали беспилотниками хлебозавод в Сумах. Погиб 61-летний водитель, 55-летняя сотрудница получила ранения, повреждены помещения и транспорт.
Российские войска утром совершили атаку беспилотниками на хлебозавод в Сумах, известно о погибшем водителе и одной пострадавшей работнице, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18 апреля 2025 года около 05:00 враг 3-мя БПЛА типа "Герань-2" атаковал предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области.
В результате атаки врага погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию, 55-летняя работница предприятия получила ранения.
Повреждены помещения хлебозавода, транспортные средства.
Глава Сумской РВА Михаил Мельник уточнил в Facebook, что "повреждено производство куличей".
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА18.04.25, 05:42 • 5026 просмотров