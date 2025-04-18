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В Сумах россияне атаковали хлебозавод дронами: погиб водитель, ранена сотрудница

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Утром российские войска атаковали беспилотниками хлебозавод в Сумах. Погиб 61-летний водитель, 55-летняя сотрудница получила ранения, повреждены помещения и транспорт.

В Сумах россияне атаковали хлебозавод дронами: погиб водитель, ранена сотрудница

Российские войска утром совершили атаку беспилотниками на хлебозавод в Сумах, известно о погибшем водителе и одной пострадавшей работнице, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 апреля 2025 года около 05:00 враг 3-мя БПЛА типа "Герань-2" атаковал предприятие, которое является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в Сумской области.

В результате атаки врага погиб 61-летний водитель, который загружал продукцию, 55-летняя работница предприятия получила ранения.

Повреждены помещения хлебозавода, транспортные средства.

Глава Сумской РВА Михаил Мельник уточнил в Facebook, что "повреждено производство куличей".

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Сумах прогремели взрывы: есть погибший и пострадавшие в результате атаки БпЛА18.04.25, 05:42 • 5026 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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