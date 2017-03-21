У столиці з’явиться новий крематорій та будуть розширені два кладовища

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Столична влада у бюджеті 2017 року передбачила 400 тис грн. на відведення земельної ділянки для будівництва нового крематорію у Деснянському районі столиці. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

“Відповідно до комплексної цільової програми підвищення ефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 — 2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської Ради від 17 березня 2016 року № 232/232, передбачено будівництво нового крематорію у Лівобережній частині міста.

Програмою соціального та економічного розвитку міста Києва на 2017 рік для будівництва нового крематорію передбачено кошти у сумі 400 тис грн. на роботи з відведення земельної ділянки”, — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА додали, що на сьогоднішній день, ведеться робота з розширення меж Лісового та Південного кладовищ.

Нагадаємо, на сьогодні у столиці функціонує один крематорій, розташований на Байковому кладовищі, — Ритуальна служба СКП “Київський крематорій”. ЗМІ неодноразово повідомляли про перевантаженість крематорію

 

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