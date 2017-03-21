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В столице появится новый крематорий и будут расширены два кладбища

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Столичная власть в бюджете 2017 года предусмотрела 400 тыс грн. на отвод земельного участка для строительства нового крематория в Деснянском районе столицы. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА.

"В соответствии с комплексной целевой программой повышения эффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города Киева на 2016 - 2020 годы, утвержденной решением Киевского городского совета от 17 марта 2016 года № 232/232, предусмотрено строительство нового крематория в Левобережной части города.

Программой социального и экономического развития города Киева на 2017 год для строительства нового крематория предусмотрены средства в сумме 400 тыс грн. на работы по отводу земельного участка", - говорится в сообщении.

Также в КГГА добавили, что на сегодняшний день ведется работа по расширению границ Лесного и Южного кладбищ.

Напомним, сегодня в столице функционирует один крематорий, расположенный на Байковом кладбище, - Ритуальная служба СКП "Киевский крематорий". СМИ неоднократно сообщали о перегруженности крематория

 

Украинские Национальные Новости

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