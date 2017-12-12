У столиці обмежать рух транспорту на Південному мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У ніч проти 13 грудня частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"З 21:00 12 грудня до 06:00 13 грудня у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на естакаді Південного мостового переходу в напрямку руху з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту в першій смузі", - повідомили у КМДА.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна ДТП за участю 4 автомобілів, є постраждалий.