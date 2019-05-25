У США відреагували на рішення трибуналу щодо українських моряків

"Росії давно пора звільнити укранських членів екіпажу і судна, які вона незаконно захопила", - зазначив він, коментуючи повідомлення про рішення трибуналу.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов'язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.