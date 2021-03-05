У США від коронавірусу вакцинували мавп

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Чиновники заявляють, що чотири орангутаги та п’ять бонобо отримали ін’єкції COVID-19 у січні та лютому. Очікується, що наразі троє бонобо та горила також отримають вакцину, яка є експериментальною.

Щеплення відбулися після спалаху COVID-19 у січні в сафарі-парку зоопарку. Вісім західних низинних горил отримали вірус, ймовірно, під впливом доглядача зоопарку, який виявив позитивний результат на COVID-19.

Горили мали симптоми від нежиті до кашлю та млявості. Але вони одужують.

Нагадаємо

Вчені Фінляндії працюють над створенням вакцини, що має захистити від зараження коронавірусом таких тварин, як норки і єнотовидні собаки. Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur співпрацює в розробці препарату з дослідницькою групою університету Гельсінкі.

У Південній Кореї вирішили тестувати на COVID-19 домашніх тварин.

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