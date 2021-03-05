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18 березня, 21:00 • 39021 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 81700 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 63472 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102098 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 71366 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 98750 перегляди

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18 березня, 10:29 • 116919 перегляди

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Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

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У США від коронавірусу вакцинували мавп

У США від коронавірусу вакцинували мавп

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У сафарі-парку в американському місті Сан-Дієго штату Каліфорнія зробили щеплення від 9 мавпам. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Чиновники заявляють, що чотири орангутаги та п’ять бонобо отримали ін’єкції COVID-19 у січні та лютому. Очікується, що наразі троє бонобо та горила також отримають вакцину, яка є експериментальною.

Щеплення відбулися після спалаху COVID-19 у січні в сафарі-парку зоопарку. Вісім західних низинних горил отримали вірус, ймовірно, під впливом доглядача зоопарку, який виявив позитивний результат на COVID-19.

Горили мали симптоми від нежиті до кашлю та млявості. Але вони одужують.

Нагадаємо

Вчені Фінляндії працюють над створенням вакцини, що має захистити від зараження коронавірусом таких тварин, як норки і єнотовидні собаки. Об'єднання хутрового звірівництва Фінляндії Fifur співпрацює в розробці препарату з дослідницькою групою університету Гельсінкі.

У Південній Кореї вирішили тестувати на COVID-19 домашніх тварин.

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