У США в ДТП потрапило 47 автівок, є загиблий та поранені

На автомагістралі біля американського міста Канзас-Сіті зіткнулися щонайменше 47 автомобілів. В результаті аварії одна людина загинула, ще сім отримали поранення.

Через сильний снігопад впала видимість, 15 машин по черзі в'їжджали один в одного, поки люди не почали гальмувати заздалегідь.

У ДТП потрапили легкові авто, вантажівки та тракторні причепи.

Як повідомляв УНН, масове ДТП за участю 17 автомобілів сталася на автобані в Баварії, в Німеччині, в результаті чого постраждали 18 осіб, троє з них отримали серйозні травми.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG

— Dante' Jones (@Dantej21) 15 лютого 2019 р.