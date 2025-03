В США в ДТП попало 47 автомобилей, есть погибший и раненые

На автомагистрали у американского города Канзас-Сити столкнулись не менее 47 автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще семь получили ранения.

Из-за сильного снегопада упала видимость, 15 машин по очереди въезжали друг в друга, пока люди не начали тормозить заранее.

В ДТП попали легковые авто, грузовики и тракторные прицепы.

Как сообщал УНН, массовое ДТП с участием 17 автомобилей произошла на автобане в Баварии, в Германии, в результате чего пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG

15 февраля 2019