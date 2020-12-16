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У США привітали прийняття Генасамблеєю ООН резолюції по Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В США заявили, що ніколи не змиряться зі спробою Росії анексувати Крим та привітали прийняту Генеральною Асамблеєю ООН резолюцію по ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.

У США привітали прийняття Генасамблеєю ООН резолюції по Криму

“Сполучені Штати вітають цю резолюцію Генеральної Асамблеї ООН. Ми ніколи не змиримось зі спробою Росії анексувати Крим”, — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини.

У посольстві також зауважили, що Крим це Україна.

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН проголосувала за резолюцію Третього комітету ГА “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна”.

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