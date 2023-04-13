У США оприлюднили нові подробиці щодо підозрюваного у "зливі" секретних документів: він працював у сфері комунікацій
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Військово-повітряні сили США оприлюднили нові подробиці щодо підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Військово-Повітряні сили США оприлюднили деталі служби льотчика 1-го класу Джека Тейшейри, якого заарештували в четвер у зв’язку з витоком секретних розвідданих онлайн.
За оприлюдненою інформацією, підозрюваний працював підмайстром у Кібертранспортній Системі. Як зазначають Військово-Повітряні сили, спеціалістам з Кібертранспортної Системи доручають переконатися, що "велика глобальна комунікаційна мережа" служби працює правильно.
Згідно з його опублікованим службовим списком, Тейшейра — військовослужбовець Національної гвардії Повітряних сил штату Массачусетс, який приєднався до служби у вересні 2019 року.
Відповідно до його досьє, Тейшейра отримав одну медаль ВПС за досягнення, яка є "відносно стандартною медаллю для льотчиків того віку та звання".
Нагадаємо
Раніше у США було заарештовано підозрюваного у "зливі" документів Пентагону.