В США обнародовали новые подробности о подозреваемом в "сливе" секретных документов: он работал в сфере коммуникаций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Военно-воздушные силы США обнародовали новые подробности относительно подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Военно-Воздушные силы США обнародовали детали службы летчика 1-го класса Джека Тейшейры, которого арестовали в четверг в связи с утечкой секретных разведданных онлайн.
По обнародованной информации, подозреваемый работал подмастерьем в Кибертранспортной Системе. Как отмечают Военно-Воздушные силы, специалистам из Кибертранспортной Системы поручают убедиться, что "большая глобальная коммуникационная сеть" службы работает правильно.
Согласно его опубликованному служебному списку, Тейшейра — военнослужащий Национальной гвардии Воздушных сил штата Массачусетс, который присоединился к службе в сентябре 2019 года.
Согласно его досье, Тейшейра получил одну медаль ВВС за достижения, которая является "относительно стандартной медалью для летчиков того возраста и звания".
Напомним
Ранее в США был арестован подозреваемый в "сливе" документов Пентагона.