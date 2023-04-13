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В США обнародовали новые подробности о подозреваемом в "сливе" секретных документов: он работал в сфере коммуникаций

В США обнародовали новые подробности о подозреваемом в "сливе" секретных документов: он работал в сфере коммуникаций

Киев • УНН

 • 882994 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Военно-воздушные силы США обнародовали новые подробности относительно подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Военно-Воздушные силы США обнародовали детали службы летчика 1-го класса Джека Тейшейры, которого арестовали в четверг в связи с утечкой секретных разведданных онлайн.

По обнародованной информации, подозреваемый работал подмастерьем в Кибертранспортной Системе. Как отмечают Военно-Воздушные силы, специалистам из Кибертранспортной Системы поручают убедиться, что "большая глобальная коммуникационная сеть" службы работает правильно.

Согласно его опубликованному служебному списку, Тейшейра — военнослужащий Национальной гвардии Воздушных сил штата Массачусетс, который присоединился к службе в сентябре 2019 года.

Согласно его досье, Тейшейра получил одну медаль ВВС за достижения, которая является "относительно стандартной медалью для летчиков того возраста и звания".

Напомним

Ранее в США был арестован подозреваемый в "сливе" документов Пентагона.

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