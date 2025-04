У США назвали терористичним актом затримання Протасевича у Мінську

Цитата

“Так, змушення уряду Білорусі зупинити рейс Ryanair для затримки особи є порушенням прав людини. Так, це був терористичний акт. Це також є порушенням міжнародних норм, що серйозно впливає на життєво важливі національні інтереси США”, — написав колишній член Ради нацбезпеки Білого дому Алекс Віндман.

Також він додав, що, ймовірно, “росіяни були співучасниками і ретельно оцінюють реакцію Заходу”.

“Відсутність швидких і жорстких дій нормалізує заборону повітряних перевезень авторитарним державам для затримання критиків. Уявіть собі загрозу для тисяч рейсів, які транзитом перетинають Росію”, — додав Віндман.

Good thread on events in Belarus.

Yes, the Gov. of Belarus forcing down a Ryanair flight to detain an opponent is a Human Right violation. Yes, this was a terror act. It is also violation on international norms with grave implications for vital US national interests. https://t.co/CaMtkoWOuw

— Alexander S. Vindman (@AVindman) May 23, 2021

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.