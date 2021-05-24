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В США назвали террористическим актом задержание Протасевича в Минске

Киев • УНН

 • 21770 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Бывший член Совета нацбезопасности Белого дома Алекс Виндман заявляет, что задержание основателя Nexta Романа Протасевича в Минске является нарушением прав человека и террористическим актом. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

В США назвали террористическим актом задержание Протасевича в Минске

Цитата

“Да, принуждение правительства Беларуси остановить рейс Ryanair для задержания лица является нарушением прав человека. Да, это был террористический акт. Это также является нарушением международных норм, серьезно влияет на жизненно важные национальные интересы США ”, - написал бывший член Совета нацбезопасности Белого дома Алекс Виндман.

Также он добавил, что, вероятно, “русские были соучастниками и тщательно оценивают реакцию Запада”.

“Отсутствие быстрых и жестких действий нормализует запрет воздушных перевозок авторитарным государствам для задержания критиков. Представьте себе угрозу для тысяч рейсов, транзитом пересекают Россию”, - добавил Виндман.

Good thread on events in Belarus.
Yes, the Gov. of Belarus forcing down a Ryanair flight to detain an opponent is a Human Right violation. Yes, this was a terror act. It is also violation on international norms with grave implications for vital US national interests. https://t.co/CaMtkoWOuw

— Alexander S. Vindman (@AVindman) May 23, 2021

Напомним

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.

контекст

Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.

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