У США назвали чергову дату вторгнення Росії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і потрібно звернути увагу на дні після 20 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.
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Кофман зазначив, що після 20 лютого мають завершитися російсько-білоруські військові навчання. Президент Росії Володимир Путін пообіцяв, що російські війська покинуть територію Білорусі.
"Це корисна дата (20 лютого — ред.), щоб побачити, брешуть вони чи ні. Розвідники мають відслідковувати, чи справді війська повертаються до своїх казарм або переміщуються в інше місце поблизу кордону з Україною", - сказав аналітик.
Ще одним фактором для можливого наступу РФ Кофман назвав закінчення Мюнхенської конференції з безпеки, на час якої президент України Володимир Зеленський перебуватиме за межами української території.
Також 20 лютого завершуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Як пише Politico, Путін не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна. Однак, за даними видання, представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують стверджувати, що Росія може напасти на Україну саме під час Ігор.
Нагдаємо
Раніше британський таблоїд The Sun повідомив, що Росія планує напасти на Україну 16 лютого о третій годині ночі за київським часом, завдавши ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців.