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У США дітям-трансгендерам дозволили йти в бойскаути

У США дітям-трансгендерам дозволили йти в бойскаути

Київ • УНН

 • 9297 перегляди

КИЇВ. 31. січня. УНН. У США дітям-трансгендерам, які вважають себе хлопчиками, вперше дозволили приєднатись до руху бойскаутів , передає УНН з посиланням на ВВС.

Як заявила організація бойскаутів США, що зміну запровадили після того, як восьмирічного трансгендера змусили залишити скаутську організацію у Нью-Джерсі та після національних дискусій щодо гендерної ідентичності.

"Такий підхід більше не підходить, адже різні громади та закони штатів по-різному визначають гендерну ідентичність", - йдеться в заяві.

Також організація бойскаутів зазначила , що раніше чітко слідкували за записами у свідоцтвах про народження при наборі у скаути.

Як повідомляв УНН, першу школу для трансгендерів відкрили в Індії.

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