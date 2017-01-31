У США дітям-трансгендерам дозволили йти в бойскаути
Київ • УНН
КИЇВ. 31. січня. УНН. У США дітям-трансгендерам, які вважають себе хлопчиками, вперше дозволили приєднатись до руху бойскаутів , передає УНН з посиланням на ВВС.
Як заявила організація бойскаутів США, що зміну запровадили після того, як восьмирічного трансгендера змусили залишити скаутську організацію у Нью-Джерсі та після національних дискусій щодо гендерної ідентичності.
"Такий підхід більше не підходить, адже різні громади та закони штатів по-різному визначають гендерну ідентичність", - йдеться в заяві.
Також організація бойскаутів зазначила , що раніше чітко слідкували за записами у свідоцтвах про народження при наборі у скаути.
Як повідомляв УНН, першу школу для трансгендерів відкрили в Індії.