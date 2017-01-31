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В США детям-трансгендерам позволили идти в бойскауты

В США детям-трансгендерам позволили идти в бойскауты

Киев • УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 31. января. УНН. В США детям-трансгендерам, которые считают себя мальчиками, впервые позволили присоединиться к движению бойскаутов, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Как заявила организация бойскаутов США, изменение ввели после того, как восьмилетнего трансгендера заставили оставить скаутскую организацию в Нью-Джерси и после национальных дискуссий по гендерной идентичности.

"Такой подход больше не подходит, ведь различные общины и законы штатов по-разному определяют гендерную идентичность", - говорится в заявлении.

Также организация бойскаутов отметила, что ранее четко следили за записями в свидетельствах о рождении при наборе в скауты.

Как сообщал УНН, первую школу для трансгендеров открыли в Индии .

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