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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У США чоловік провів 20 років за гратами за злочин, який не вчиняв

У США чоловік провів 20 років за гратами за злочин, який не вчиняв

Київ • УНН

 • 64164 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Кевіна Дугара із США відпустили на волю після майже 20-річного ув'язнення. У злочині зізнався його брат-близнюк. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.

Деталі 

Чоловіка затримали у 2003 році за вбивство людини під час перестрілки, а через кілька років засудили до 54 років позбавлення волі.

У 2013 році його брат-близнюк Карл Сміт зізнався у листі, адресованому Дугару, що злочин скоїв саме він. У цей момент Сміт відбував у в'язниці 99-річний термін за вторгнення до будинку, внаслідок якого дитина отримала поранення, спричинене пострілом у голову.

У 2018 році суд ухвалив, що зізнання його брата не заслуговують на довіру, тому нового розгляду не відбулося.

Проте, правозахисникам вдалося повернути цю справу до суду. У підсумку Кевіна звільнили з в'язниці під заставу у вівторок, 25 січня.

Нагадаємо 

У Чехії чоловік вкрав два телефони, але загубив свій і повідомив про це поліцейським.

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