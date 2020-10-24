У Слов’янську заарештували підозрюваного в умисному вбивстві

“Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 18 жовтня 2020 року двоє чоловіків розпивали алкогольні напої. Між ними сталася сварка та гість, використовуючи дерев’яну биту, наніс власнику квартири чисельні удари по голові та тулубу. Від отриманих травм 56-річний потерпілий помер на місці, а зловмисник втік. Наразі підозрюваного відправлено до слідчого ізолятору. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, слідчі Державного бюро розслідувань затримали нацгвардійця за умисне вбивство на Сумщині.