У Сирії за пів року вбито майже 5 тисяч мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. За перші шість місяців 2018 року в Сирії загинуло 4759 мирних жителів, в тому числі 1104 дитини та 798 жінок, йдеться в звіті Сирійської мережі з прав людини (SNHR). Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
За даними SNHR, жертвами атак сил режиму Башара Асада в першому півріччі стали 3056 осіб, в тому числі 616 дітей та 507 жінок.
Жертвами повітряних ударів ВКС Росії стали 398 мирних сирійців, в тому числі 138 дітей та 79 жінок.
Від рук терористів ДЕАШ загинуло 182 людини, в тому числі 43 дитини і 15 жінок.
В результаті авіаударів очолюваної США Міжнародної коаліції загинули 254 цивільних особи, в тому числі 113 жінок і 68 дітей.
Правозахисники відзначають також, що в першому півріччі 2018 року в результаті атак угруповання "Хаят Тахрір Шам" загинули 53 мирних жителя, в тому числі 16 дітей і 4 жінки.
Як повідомляв УНН, кількість людей, які змушені покинути свої будинки на південному заході Сирії в результаті двотижневої ескалації бойових дій зросла до 270 000 чоловік. Є ймовірність початку гуманітарної катастрофи.