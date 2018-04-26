У Сінгапурі помер перший в світі тропічний білий ведмідь
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Сінгапурі помер перший у світі білий ведмідь, який народився на тропічному острові, на ім'я Інука. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Він помер у віці 27 років, після п'яти років боротьби з хворобами, пов'язаними з віком.
Для свого виду Інука був довгожителем, середня тривалість життя білого ведмедя в дикій природі состовляет 15-18 років.
Останні роки ведмідь страждав від артриту, зубних і вушних інфекцій. Щоб позбавити тварину від страждань, ведмедя приспали.
У віці трьох років Інука був обраний одним із символів Сінгапуру. Жителі міста називали ведмедя справжнім сінгапурцем.
Як повідомляв УНН, в парку на Апеннінах в Італії під час операції з вилову загинув представник рідкісного виду - Апеннінський бурий ведмідь.