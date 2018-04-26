В Сингапуре скончался первый в мире тропический белый медведь

Он умер в возрасте 27 лет, после пяти лет борьбы с болезнями, связанными с возрастом.

Для своего вида Инука был долгожителем, средняя продолжительность жизни белого медведя в дикой природе состовляет 15-18 лет.



Последние годы медведь страдал от артрита, зубных и ушных инфекций. Чтобы избавить животное от страданий, медведя усыпили.



В возрасте трех лет Инука был избран одним из символов Сингапура. Жители города называли медведя настоящим сингапурцем.

Как сообщал УНН, в парке на Апеннинах в Италии во время операции по отлову погиб представитель редкого вида — Апеннинский бурый медведь.